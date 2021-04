Pour sa première édition, la Ronde de Mouscron était parvenue à attirer trois équipes World Tour, comme les Movistar, les FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope et les Alé BTC Ljubljana. Et aussi de nombreuses autres bonnes formations, comme l’Italienne Valcar-Travel&Service de la lauréate Chiara Consonni.

La soeur de Simone, le coureur de Cofidis, s’est imposée au sprint pour monter sur la première marche d’un podium très international, puisqu’elle a devancé la Serbe Eric Jelena et la Portugaise Maria Martins. La suite du Top 10 a été composée de trois Françaises, de deux Néerlandaises, d’une autre Italienne et d’une Espagnole. Preuve que cette course qui a directement obtenu le statut de course de catégorie 1 à l’UCI a été très internationale.