Il aime toucher la balle, se projeter entre les lignes et se retrouver en zone de finition. À 29 ans, l’attaquant français qui s’est fait remarquer à Marcq-en-Barœul et à Hazebrouck et qui a côtoyé Eden Hazard à Lille va découvrir la compétition belge.

"Depuis trois ou quatre ans déjà, j’ai des contacts avec des clubs belges. J’aurais pu signer dans un club plus huppé mais j’ai été séduit par Molenbaix. On m’a vanté l’ambiance qui règne ici", indique celui qui n’hésitera pas à faire les 50 minutes de route depuis son domicile d’Armentières. "Une attraction ? C’est flatteur mais ici, les compteurs sont remis à zéro. Je veux aider l’équipe à confirmer sa belle saison. Je peux évoluer en n°10 ou comme attaquant en tournant autour de quelqu’un. Je suis porté vers le but." Florian a souvent marqué et entend soigner ses stats à Molenbaix.