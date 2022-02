Quatre cadres prolongés au Pays Vert Tournai-Ath-Mouscron Arnaud Smars © DR

On savait déjà que Jimmy Hempte poursuivra sa mission lors de la saison 2022-2023 au Pays Vert, on commence désormais à connaître un peu mieux le noyau qu’il aura sous ses ordres.

Ce mercredi, le club a annoncé la prolongation de quatre joueurs. Il s’agit de Melvin Bonnier, Riccardo Di Sciacca, Mathieu Herbecq et Jason Vandeville.