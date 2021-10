Vous voulez donner le sourire à Quentin Garcia Dominguez ? Rien de plus simple ! Mettez-lui un ballon dans les pieds et le feu follet acrenois s’éclatera. On comprend dès lors mieux pourquoi le Français a vécu un début de saison compliqué, privé depuis un mois et demi de terrain à cause d’un souci de dos. "Mais j’ai pu jouer 90 minutes contre Meux et cela s’est bien passé physiquement. Je ne ressens presque plus rien. J’espère enfin pouvoir lancer ma saison".

Quentin, quel était le souci avec votre dos ?

"Je souffre d’une sciatique depuis plusieurs années. Cela me reprend chaque saison. Ici, j’ai senti une douleur lors du 1er match contre Jette. Au lieu de stopper, j’ai fini les 90 minutes et cela a empiré. C’est pourquoi cela a été aussi long cette fois. Près d’un mois et demi." (...)