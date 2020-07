Quentin Garcia-Dominguez revient sur son transfert avorté à Pandurii. Un week-end plein de rebondissements.





Comment dire non à un club qui réussissait des prouesses européennes il y a à peine 7 ans ? En 2013, le CS Pandurii parvenait à se qualifier pour les phases de poules de l’Europa League. Les Roumains renversaient la situation au Portugal à Braga (0-2) après avoir perdu la manche aller d’un petit but. Qu’importe s’ils ne parvenaient qu’à prendre 2 points par la suite dans la compétition. Près d’une décennie plus tard, le paysage a bien changé et Quentin Garcia-Dominguez s’est retrouvé face à ce dilemme. Ce n’est plus des écuries comme la Fiorentina qui viennent se produire dans la nouvelle arène flambant neuve de 20.000 personnes mais de modestes équipes de D2 roumaine. A 2000 kilomètres de là, Garcia-Dominguez se trouvait encore bien loin de toutes ces préoccupations jusqu’à un certain coup de fil.