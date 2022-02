On ne le cache pas : c’est un joueur que l’on apprécie ! Sympathique, doué, détendu, hargneux, vaillant, lucide : Quentin Paternotte a de belles qualités, au-delà d’un style bien à lui qui, d’apparence, se rapproche de la nonchalance mais qui, en creusant, tient beaucoup plus de l’implication d’un garçon qui donne toujours le maximum.

Quentin, le Pays Vert signe un bilan de quatre sur neuf depuis la reprise : est-ce suffisant ?

"Si on veut rester là où on est, dans le ventre mou, oui ! Mais on ne peut pas tenir un tel discours. (...)