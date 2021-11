Le poste est apparu il y a seulement quelques années mais, paradoxalement, les clubs ne pourraient plus faire sans eux. Avec l’émergence des data, le rôle d’analyste vidéo est primordial au sein d’un staff technique.

Il y a quelques années, Rachid El Hasnaoui a trouvé sa vocation qui cumulait ses deux passions : le football et l’informatique. "C’était le meilleur moyen de combiner les deux", confie-t-il. Sa curiosité et sa volonté de toujours apprendre davantage l’ont poussé à découvrir ce métier quand il n’existait pas encore en Belgique.



Un diplôme universitaire pour valider ses acquis

"Quand j’ai commencé à passer mes diplômes d’entraîneurs, je regardais aux quatre coins de l’Europe ce qui se faisait. J’ai constaté que l’utilisation de la vidéo se développait en Angleterre et en Allemagne. L’envie de me spécialiser dans ce domaine m’a conduit à chercher des formations pour me professionnaliser."