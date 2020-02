Coulibaly sait ce qu’il lui reste à faire pour y parvenir.

Cette saison, si la Real respire la forme, c’est en partie grâce à ses attaquants qui se montrent efficaces chaque match ou presque. Abdoulaye Coulibaly est l’un des grands artisans de ce bon cycle pour les Fusionnés avec ses 8 buts. Le buteur de 24 ans sait qu’il doit encore progresser sur certains points, notamment en ce qui concerne ses rouspétances sur le terrain. Entretien.

Abdoulaye, sans vos suspensions, votre saison aurait encore été plus belle.

“La plupart de mes cartes, je les reçois pour des bêtises. Je me suis trop mis de la pression en début de saison en voulant prouver que je pouvais mieux faire que les saisons précédentes. Comme je n’y arrivais pas et que je n’avais pas les ballons que je voulais, je me sentais frustré et je n’arrêtais pas de râler. Cela m’a valu beaucoup trop de cartons jaunes. Maintenant, j’ai compris que (...)