Beau renfort offensif du côté d’Antoing.

Le Pays Blanc annonce l’arrivée de Tom Denays en provenance du RFC Tournai. Un joli coup…offensif.

Considéré comme un des meilleurs jeunes de la région, Tom a été formé à Mouscron et au Standard. "Le discours des dirigeants et de l'entraîneur m'a séduit. J'adore aussi les infrastructures antoiniennes et le terrain synthétique devrait coller à mes qualités. Je rejoins un club où je connais déjà quelques joueurs, comme Adrien Detemmerman ou Thomas Boucart et j'espère prendre du plaisir à Antoing", indique le joueur de 22 ans sur le site du Pays Blanc.