Le club de handball de l'Estuadiantes Tournai a repris les entraînements en ce début de semaine, après une longue période d'arrêt suite à la crise du Covid-19.

Cette reprise a débuté avec deux visio-conférences. La première, lundi, été dispensée par Romain Poix qui a essentiellement travaillé le gaînage et la proprioception. Mardi, c’est Maxime Dassonville qui a pris le relais et a mis l’accent sur le cardio-training et le renforcement musculaire.

Jeudi, une partie des joueurs s’est retrouvée sur le terrain synthétique de hockey tournaisien autour de Valentin Dassonville (qui vient d’emménager à Mouscron) et de Pascal Houssière. Au menu : exercices de motricité et petits tests physique dans une stricte distanciation sociale. Ils furent une bonne vingtaine de joueurs de toutes générations à suivre cette séance vécue dans un bel enthousiasme.

© Estu Tournai



La situation sanitaire exclut encore le travail avec ballon mais beaucoup ont pris plaisir à se retrouver autour de leur sport.

Cette procédure sera de mise durant tout le mois de juin. Pour juillet, les joueurs recevront un programme à suivre individuellement. En août, en fonction de l’évolution de la situation, Romain Poix a mis en place une planification qui comprendra trois entraînements de handball par semaine ainsi que des temps de cohésion et des tournois de préparation. Le tout dans la perspective d’une reprise de championnat qui reste actuellement programmée durant le week-end des 5 et 6 septembre.