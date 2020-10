Revoilà Allan Kimbaloula. Un peu plus d’un an et demi après son passage à l’Entente, le buteur a fait parler la poudre pour son premier match de championnat.

Le Congolais de 28 ans était au bon endroit au bon moment pour frapper un cuir repoussé par le gardien rebecquois Damien Lahaye. Pleine lucarne. Grâce à ce goal, Acren Lessines est reparti avec un point du Brabant wallon.

"Ce nul est mérité", expliquait le sauveur de la REAL. "Les conditions étaient difficiles. Il y avait énormément de duels et de fautes. Les deux blocs étaient bien en place. Personnellement, j’ai beaucoup joué dos au but. Mais je savais que j’allais avoir des occasions. Et à ce moment, je devais être prêt."