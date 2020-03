Tournai-Ath-Mouscron RFC Tournai: Carmelo Cannetti démis de ses fonctions M. Del.

L'entraîneur ne semblait plus en mesure de trouver les solutions pour remettre le club sur la voie du tour final... L'histoire d'amour entre le RFC Tournai et Carmelo Cannetti n'aura finalement duré que quelques mois. En effet, la direction des Sang et Or et l'entraîneur français ont décidé, ce lundi, de mettre fin à leur collaboration d'un commun accord.



Il faut dire qu'avec un bilan de 4 points sur 21 en 2020, le bilan est largement insuffisant pour un club qui vise, à juste titre, l'accession en D2 Amateurs.



Le coach adjoint Arnaud Trehout assurera les entraînements le temps de l'arrivée du nouveau coach. Les dirigeants devraient vraisemblablement privilégier une piste en interne.