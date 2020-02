On ne peut pas vraiment dire que le début d’année soit une réussite du côté des Sang et Or. La spectaculaire victoire acquise face au Pays Vert ne peut malheureusement pas cacher le triste bilan de 3 points pris sur 12. Ce même bilan avait coûté son poste à Carl Deviaene en début de saison. Évidemment, la situation n’est aujourd’hui pas aussi catastrophique. On sent en effet un groupe beaucoup plus concerné qu’à l’époque. Mais qu’est-ce qui cloche finalement depuis la trêve ? Tentative de réponse avec le coach Carmelo Cannetti.

Le problème n’est-il pas mental avec cette défaite face à la lanterne rouge ?

“Je ne pense pas. Malgré cette défaite, j’ai vu de belles choses contrairement au déplacement au Symphorinois où j’ai assisté à un naufrage collectif. Face à Wavre, nous n’avons pas réussi à marquer directement et le doute a peut-être pu s’installer après notre 6-0. Nous avons ensuite dû composer avec une flagrante erreur d’arbitrage avec un penalty cadeau. Nous sommes ensuite revenus au score et nous avons tenté le tout pour gagner ce match et nous avons finalement payé le fait d’avoir plus d’ambitions. Malgré la défaite, tous les signaux ne sont pas totalement rouges.”