Il y a parfois des enseignements positifs à retirer d’une défaite. C’est le cas pour celle concédée à domicile face à Namur samedi dernier. Outre la bonne organisation défensive, il semble impératif de souligner les excellentes entrées des jeunes Cheick Holuigue et Tom Dekampener. Ce dernier est ainsi entré au jeu à la fin de la première période en remplacement de Ba, sorti sur blessure.

Une entrée qui, comme celle de Cheick Holuigue, aura fait du bien aux Tournaisiens tant le jeune joueur aura osé, tenté et joué sans complexe. "C’est un peu ce qui nous a été demandé par le coach, explique Tom Dekampener. Il nous a dit qu’il fallait oser, prendre des responsabilités, provoquer l’adversaire et amener du danger devant le but."