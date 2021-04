"D’abord, c’est un choix de carrière. Ensuite, j’ai aussi décidé de ne pas redescendre les échelons pour avoir une chance de pouvoir revêtir le maillot de l’équipe nationale du Congo-Brazzaville."

En réalité, Robin Itoua avait été présélectionné pour la rencontre qualificative pour la CAN ce mardi 30 mars face à la Guinée-Bissau. Une rencontre d’ailleurs perdue 3-0 par les équipiers de Robin.



"Je n’ai malheureusement pas pu jouer cette rencontre en raison de la crise sanitaire mais en discutant avec l’entraîneur, il m’avait bien dit que si je voulais conserver mes chances de jouer pour l’équipe nationale, je ne pouvais pas évoluer plus bas en Belgique. J’avais donné ma parole à Beloeil mais je n’avais pas signé. Je suis désolé pour Beloeil mais j’ai préféré prendre cette décision après avoir bien réfléchi. Je voudrais aller le plus haut possible. Mon objectif est toujours de faire du football mon métier."

Alors qu’il devait effectuer son retour à la RUS Beloeil après un passage à Renaix, Robin Itoua ne reviendra pas. Il va rester chez les Renaisiens, en D2 amateurs. Le joueur a expliqué les raisons de son choix.