Le Pays Blanc annonce que son coach à succès, Steve Artisien, stoppera en fin de saison. Après avoir fait monter l’équipe A en P1, Steve est actuellement coach de l’équipe B, qui joue le titre en P3. Il espère donc partir sur une bonne note avec le titre.

C’est Romain Delaby, ex US Centre, Virton et Manage et actuel joueur en P1 au Pays Blanc, qui va lui succéder la saison prochaine sur le petit banc. Romain Delaby arrêtera en tant que joueur.