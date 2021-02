C’est une histoire d’amour qui aurait pu débuter il y a quelques années. Ce n’est pas la première fois que Ronny Roelen et Biévène étaient en contact. Cette fois, les planètes se sont alignées et l’entraîneur prendra les rênes du club qui évolue en P1. "C’est un choix mûrement réfléchi. J’ai pesé le pour et le contre et j’ai décidé de me lier à Biévène", confie le principal intéressé.

Un choix qui n’a pas fait que des heureux même si le technicien ne part pas l’esprit fâché avec la Real bien au contraire. "On se quitte en bons termes et cela me tenait à cœur. J’ai annoncé mon départ relativement tôt afin que le club puisse se retourner. J’ai le plus grand respect pour ce matricule et le travail réalisé par Denis Dehaene. Il n’était sans doute pas enchanté de ma décision mais il la respecte. La preuve, c’est que je continuerai à entraîner les U19 de l’Entente."