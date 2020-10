L’Endurance Team de Chièvres a mis ses entraînements collectifs entre parenthèses mais le comité vient de lancer un nouveau défi sportif via les réseaux sociaux. Jusqu’à la fin novembre, c’est le Climb High Challenge qui animera la page Facebook de l’ETC.

Le principe est simple. Chaque week-end, sur le lieu de leur choix, les traileurs et joggeurs sont invités à réaliser en une sortie le maximum de dénivelé positif possible à pied et à envoyer via Strava ou d’autres applications leurs résultats par mail, messenger ou via la page de l’événement, souligne Thomas Loquet, président de l’ET Chièvres. Chaque week-end, un classement sera édité et le vainqueur repartira avec le cadeau de son choix. Par ailleurs, nous espérons également que les épreuves sportives seront autorisées d’ici quelques semaines. Le comité a déjà lancé l’organisation du premier trail des serres qui doit se dérouler le 17 janvier sur des distances de 10 et 20 km.

Info sur https://www.enduranceteam.be/