La tenniswoman athoise, partie aux Etats-Unis en 2019, pointe au 43e rang américain après un excellent semestre.

Elle a posé le pied sur le sol belge ce jeudi en provenance des Etats-Unis. Margaux Maquet est rentrée chez elle, dans la région athoise, afin d’y passer les fêtes. Elle repartira dès le 3 janvier pour poursuivre son rêve américain à l’université de Charlotte.

Les six derniers mois ont été fertiles en résultats et en émotions pour la tenniswoman de 20 ans. "Durant l’été, j’étais revenue en Belgique et j’ai disputé quelques gros tournois 3,4 et 5 étoiles, confie Margaux. Je voulais surtout jouer de bons matchs contre les meilleures joueuses belges. (...)