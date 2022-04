Sacres en vue en P2: Luingne attendrait bien un peu, Flénu et Courcelles bien partis Tournai-Ath-Mouscron Geoffrey Devaux © Devaux

Luingne, Flénu et Courcelles, les leaders de P2A, P2B et P2C sont sur le point de décrocher les lauriers.



Luingne attendrait bien un peu…



À condition de réaliser un meilleur résultat qu’Enghien, Luingne pourrait déjà être sacré ce week-end en P2A. Sauf que les Cleugnottes affrontent Herseaux dès ce samedi. Il faudra donc attendre le résultat d’Enghien dimanche. "Nous en parlions justement avec les joueurs et quelque part, nous préférerions attendre le week-end suivant puisque ce dimanche, nous ne serons pas ensemble vu que nous aurons joué la veille. Maintenant, ne faisons pas la fine bouche. Si c’est ce week-end, on prend", indique Giovanni Seynhaeve. (...)