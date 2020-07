Jeu de balle Si l’on joue (plus ou moins) normalement dans les petites séries, l’élite a été temporairement remaniée.

Afin de palier l’annulation des championnats officiels en N1 et N2, la fédération a mis sur pied une compétition amicale (le challenge Covid) scindée géographiquement entre les Flandres, le Hainaut Occidental et l’est du monde ballant (Dinamo). Certaines équipes ont malheureusement préféré faire l’impasse, et non des moindres. C’est ainsi le cas pour le champion en titre de Thieulain et son devancier de Kerksken, en plus de Baasrode et Galmaarden. En N2, le rétrogradé Genappe et le promu d’Ollignies ne participeront pas non plus. Toutefois, et à l’exception notable des Leuzois, beaucoup de leurs joueurs ne se sont pas résolus à vivre une saison blanche. Nicolas Nantel renforcera Planois. Les frères Cassart, Thomas Piérard et Steve Lamarche évolueront déjà à Acoz, où ils ont signé pour la saison 2021. Idem pour Timmy Joos à Hamme-Zogge. De son côté, Thibaut Dewinter s’alignera avec Fontaine.

En Hainaut Occidental, le challenge réunira sept équipes, trois représentants de l’élite (Isières, Ogy et Sirault) et quatre de l’antichambre (Blicquy, Oeudeghien, Tourpes et Vaudignies). A priori, Isières et Ogy sont les mieux armés sur le papier. Du côté de Dinamo, on retrouve également sept adversaires. Acoz, Maubeuge et Mont-Gauthier représenteront la division 1, Fontaine et Planois la D2. Deux équipes de Ligue (N3) ont décidé de tenter leur chance au top-niveau. Il s’agit de Saint-servais et Dorinne. Acoz, avec son équipe de l’an prochain, porte beau. Néanmoins, Planois et Nantel, Gant d’Or 2016 et 18, seront évidemment à suivre de très près. Côté flamand, il n’y a que six équipes, dont deux seulement de D1, Grimminge et Wieze.

Le présent week-end s’annonce intéressant puisque l’on pourra d’entrée assister à un duel entre les principaux favoris du Hainaut Occidental, Ogy et Isières, samedi (15 heures) sur le terrain du premier nommé. En Dinamo, on retient surtout l’affrontement entre Maubeuge et Mont-Gauthier dimanche.

Un mot sur les Ligues, où il n’y aura pas de descendants : 9 teams sont en lice en série A pour seulement 8 en B.