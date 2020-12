"Une sage décision. Malheureuse mais sage à ce stade , souligne Arnaud Baudru, administrateur-délégué de l’Estudiantes Tournai. Déjà, si nous avions pu reprendre fin janvier, c’était sous une forme adaptée, selon une demi-saison qui aurait été plus ou moins représentative. Mais à un moment, il fallait prendre une décision et celle qui a été prise permettra aux clubs de s’adapter et de préparer le terrain et les objectifs pour le futur."



Evidemment, la question budgétaire est au centre de tous les débats. " Certaines dépenses habituelles vont tomber, c’est sûr. Mais nous perdons des recettes aussi. Notre budget dépend à 65 ou 70% de sponsors privés. Or, pour l’instant, en termes de visibilité et de compensations, on ne peut pas leur proposer grand-chose , poursuit Arnaud. Enfin, je comprends cette décision. Les plus de 12 ans vont devoir continuer à ronger leur frein. Pour nos membres de moins de 12 ans, par contre, les activités peuvent continuer, comme la psychomotricité et le mini-hand. C’est déjà ça. Pour le reste, ce sera une saison à oublier au plus vite."

Une saison blanche avec toutefois reprise possible de la compétition mais aucune incidence sur les montées et descentes et aucun champion : voilà la décision de la Fédération belge de handball pour 2020-2021.