Les Dauphins mouscronnois n’ont même pas eu la possibilité de jouer une seule journée de championnat. Malgré l’annonce de la saison blanche, Julien Donche et ses équipiers continuent à s’entraîner… autrement.

"Depuis la mi-janvier, nous avons un accord avec l’intercommunale IEG pour pouvoir nous rendre à la piscine deux fois par semaine, pas tous en même temps et en plus en horaires publics, indique le joueur de 32 ans. C’est mieux que rien. La muscu à la maison, c’est bien, mais un joueur de polo doit être dans l’eau. Le but sera de conserver le noyau actuel, qui n’a pas eu l’occasion de montrer ce qu’il valait. En France et aux Pays-Bas, la division d’honneur, soit l’équivalent de notre Super League, joue encore. Notre équipe nationale est aussi en stand-by. Dommage car il y a un beau potentiel. J’espère que les séances pour les seniors pourront reprendre en club. Il faut garder le rythme. Si vous êtes à l’arrêt trop longtemps, vous ramez pour revenir."

Y croire !

À Tournai, du côté du CNT, Samuel Gomez, le coach, avait prévu ce scénario. "On arrive à ce à quoi je m’attendais. C’est ce que j’espérais au fond de moi car reprendre dans des conditions pareilles n’avait pas de sens ! À part se retrouver avec des blessures et des problèmes d’organisation liés aux matchs à jouer en semaine, ça me paraissait irréaliste de reprendre."

Samuel voudrait une reprise… plus ou moins normale en vue de la saison prochaine. Ce qui n’est pas garanti. "Il faut y croire sinon, c’est notre sport tout entier qui va avoir du mal à remonter la pente. Le water-polo est déjà peu médiatisé et peu connu et c’est vraiment un coup dur pour nous. Les jeunes ont pu reprendre. À l’heure actuelle, c’est ce qui est le plus important ! Nous, on fait ce qu’on peut individuellement ou par petits groupes de trois ou quatre. Il n’y a pas d’entraînements spécifiques. Le plus important est de garder le contact avec l’eau, tourner un peu les bras et surtout se retrouver entre nous."