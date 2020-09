Les Tournaisiens veulent faire mieux que la saison dernière. Cela commence à Mons.

Plus de six mois après l’arrêt du dernier championnat suite à la crise du Covid-19, les Tournaisiens vont retrouver la compétition ce soir en déplacement sur le terrain de Mons. Une nouvelle saison qui débute et que le capitaine Axel Pio espère plus sereine que la précédente.

Enfin la reprise du championnat !

"C’est clair que c’est un vrai plaisir pour un footballeur de retrouver la compétition. Il y a bien eu des matchs de Coupe précédemment mais c’est encore quelque chose de différent."