Après huit saisons passées chez Circus-Wanty Gobert, Sébastien Demarbaix va changer d’air. L’ancien coureur professionnel va rester actif comme directeur sportif mais plus dans la formation qui va accéder au World Tour à partir de l’an prochain. Il quitte en effet l’équipe de Jean-François Bourlart pour rejoindre Bingoal-Wallonie Bruxelles.

"Après huit ans dans cette équipe, je ne voyais pas trop d’évolution, j’aurais voulu être plus actif sur les sélections et sur tout ce qui se passe ailleurs qu’en course", explique-t-il. "Cela se passait bien au niveau du sportif dans l’équipe, mais j’avais envie d’être plus impliqué. Le feeling est bien passé dans les contacts avec Christophe Brandt, le manager de Bingoal-Wallonie Bruxelles.