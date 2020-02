Sébastien Terlin et Beloeil, c’est une histoire déjà longue. Et qui va se prolonger puisque le T1 a rempilé, tout comme Luc Paul, son T2. Entretien.

Sébastien, les négociations ont-elles été longues ?

"Non, tout s’est fait assez rapidement. Nous étions sur la même longueur d’onde. Vous savez, on se connaît depuis longtemps, Beloeil et moi. Nous sommes comme un vieux couple. J’en serai lors du prochain exercice à ma 7e saison au club. Et auparavant, j’y ai aussi joué."