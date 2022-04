Sébastien Terlin et Beloeil dans la course au titre en P1 : "Pas l’habitude de sonner aux portes" Tournai-Ath-Mouscron Geoffrey Devaux © DEVAUX

Sébastien Terlin et Beloeil sont revenus dans la course au titre. Beaucoup pensaient qu’ils n’étaient plus que deux. Mais un troisième larron s’est invité dans la course au titre. À la faveur d’un 12 sur 12, Beloeil est revenu dans la danse. Sébastien Terlin ne s’attendait pas forcément à ce retour en force. (...)