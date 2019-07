La P1 du Pays Blanc reprend le chemin des entraînements ce lundi. L’occasion de faire le point avec le T1, Gwenaël Rustin, sur le mercato et les ambitions.

Gwenaël, êtes-vous satisfait du recrutement ?

"En avril, nous repartions quasi d’une page blanche puisque pas mal de joueurs étaient sur le départ. Depuis, nous avons quand même attiré une dizaine de joueurs de qualité et dont le caractère correspond aux valeurs du club. Il y a toujours moyen de faire mieux. Avec Salah, Messi et Ronaldo en plus, ce serait bien. Si Messi déménage à Antoing, on le prend. Bref, s’il y a une opportunité en or, nous serons attentifs. Mais le groupe me semble bien équilibré, avec des renforts sur certains postes ciblés."

Quelles seront les ambitions du Pays Blanc ?

"Le comité, le staff et les joueurs veulent passer une saison moins stressante. C’était celle de la confirmation et le club s’est sauvé à la 90e minute du dernier match. Tentons d’éviter ce scénario. Il faudra se refaire plaisir sur le terrain, essayer de pratiquer un bon football. Nous ne ferons pas que bétonner. Maintenant, dire que nous allons jouer la 8e place ou juste le maintien, c’est difficile. Il y a selon moi plus faible que nous. Mais plus fort aussi. Monceau, Binche, Hornu, Péruwelz : ce sera du lourd. Mais si nous pouvions faire partie du deuxième wagon, ce serait bien."

Chantry revient et Hempte arrive. Ce sont de fortes personnalités, avec de l’expérience. Comment percevez-vous leur présence dans le groupe ?

"Même avec deux jambes dans le plâtre, ces joueurs représentent des qualités footballistiques, un vécu aussi, un professionnalisme qu’ils vont transmettre au groupe. Nous avons fait venir des garçons de 20-21 ans qui doivent être encadrés. Je ne vois pas Bastien et Jimmy comme deux coqs dans une basse-cour mais bien comme deux joueurs dont la maturité nous sera utile. Un groupe ne doit pas compter que sur des moutons. Il faut quelqu’un qui mette un coup de pied dans la fourmilière quand c’est nécessaire. Des joueurs sur le terrain dont l’impact psychologique sera important."

Que vous inspire votre calendrier ?

"Hornu ne cache pas ses ambitions de rejoindre la D3. Warcoing jouera son premier match à la maison contre nous. Gilly pourrait être dangereux et Péruwelz est un candidat au titre. Maintenant, certaines équipes de Wapi sont considérées comme des oiseaux pour le chat. Montrons que ce n’est pas la réalité."