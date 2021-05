Il ne prend pas tout à fait la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais l’aventure qu’il prépare depuis de longues semaines a tout de même des airs de pèlerinage.

Ce samedi 8 mai, Alexandre Reybroeck, 35 ans, partira de son domicile de Ville-Pommeroeul pour un marathon qu’il a lui-même conçu. Objectif avéré : le terminer. Et si possible sous les 4 heures. Mais surtout en finir avec les démons du passé. Entretien avec ce professeur d’éducation physique qui va tenter de relever le défi qu’il s’est fixé.

Alexandre, pourquoi un tel challenge ?

"Je voulais faire le marathon d’Amsterdam il y a six ans, mais la santé m’a fait défaut. J’ai été victime d’un cancer du système immunitaire. Il y a eu une énorme frustration. Aujourd’hui, je me suis remis de tout ça mais les mauvais souvenirs sont toujours là. J’ai une revanche à prendre. Fin 2020, je me suis testé sur un semi et tout s’est bien passé. Je me suis dit qu’il fallait aller plus loin et courir enfin un marathon."