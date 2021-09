Suite au penalty qui a fait beaucoup parler de lui, Quentin Paternotte dit qu'il n’est ni un tricheur ni un simulateur Tournai-Ath-Mouscron L.D. © Tam.be

Replacé à la pointe de l’attaque, le jeune du Pays Vert n’a pas compté ses efforts.



Dimanche, face à Binche, c’est aux extrémités du terrain que l’on retrouvait les deux plus jeunes Athois : Alexeï Zimine dans les buts et Quentin Paternotte en attaquant de pointe ! Ce dernier a été décisif, provoquant le penalty amenant l’ouverture du score d’Amadou Djité. Un péno qu’ont contesté tant et plus les visiteurs ! Alors, simulateur, notre Quentin ? "Oh non, pas du tout, rigolait-il à la sortie des vestiaires. Si on ne me touche pas, je ne tombe pas… C’est ma vision du foot ! (...)