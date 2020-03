Sven et Sam Leleux, que rien ne sépare, hormis l’âge, savourent chaque instant passé ensemble sur le terrain du Pays Vert.

Même sang, même club, même position, même passion : les frères Leleux font office d’inséparables dans le noyau du Pays Vert, en D3A amateurs. Et pourtant, 10 années séparent Sven de Sam.

Le premier a connu les beaux jours du RGA avant sa faillite. Le second tente de se faire une place au soleil dans un effectif où la concurrence est rude.

Et pourtant, à 34 et 24 ans les frères Leleux ont déjà réussi leur plus grand objectif : évoluer ensemble sur le même terrain avec le même blason. Entretien.

Qu’est-ce que cela vous fait de pouvoir évoluer avec votre frère dans la même équipe ?

Sven : "C’est une grande fierté et que du bonheur. Je prends encore plus de plaisir à savoir que nos parents et notre sœur sont dans les tribunes pour nous voir évoluer à deux."

Sam : "Quand je pense que tout a commencé quand j’étais p