Il faudrait un fameux tsunami pour que la Palette Bon-Secours ne grimpe pas en Nationale 1 dans quelques semaines. En dominant largement Merksplas (12-4), son concurrent le plus direct, le week-end dernier, la Palette a fait un grand pas vers le sacre et la montée en N1, objectif avoué du club avant même l’entame de la saison. "On peut dire que le travail est réalisé à 80%, commente Corentin Michel, joueur de Bon-Secours. Nous venons de prendre trois points face à un concurrent direct et il reste désormais cinq matchs. Nous devons en gagner trois sur les cinq pour empocher le titre."