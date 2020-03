Elles étaient deuxièmes en Nationale 1 au moment de l’arrêt des championnats.

C’est historique pour le club. L’équipe A dames de la Raquette Rouge Basècles emmenée principalement par Aurore Raulier, Caroline Massart et Lilou Massart, évoluera en Super Division la saison prochaine.

Ce verdict intervient après l’arrêt des compétitions en raison du Coronavirus. Mais de toute façon, comme l’explique Caroline Massart, l’équipe était bien partie pour monter.

"Nous étions deuxièmes avec quatre points d’avance sur les troisièmes. Donc oui, c’était bien parti. Maintenant, nous restons sur notre faim car terminer un championnat de cette façon est un peu triste. Nous aurions aimé fêter cette accession d’une autre manière. Monter en Super Division, ce n’est pas rien."

Mais que de chemin parcouru en quatre ans ! Auparavant, il n’y avait pas d’équipes féminines au club et quand Aurore Raulier et Caroline Massart ont lancé la mécanique, elles ont pu bénéficier d’une dérogation pour débuter directement en P1. Depuis, Basècles n’a cessé de grimper les échelons, avec une accession chaque année. En plus, derrière l’équipe A, les nouvelles sont très bonnes également.

"Nous attendons encore de savoir si notre équipe B va monter ou pas en N2. Notre équipe C, elle, grimpe en Régionale et notre équipe D accède à la P1. C’est extraordinaire", indique Caroline Massart.



"Se maintenir parmi l'élite"

Et à présent, quelles seront les ambitions de l’équipe A au plus haut niveau du tennis de table belge ? Il n’y aura en tout cas pas de grands bouleversements dans l’effectif.

"Le but sera de se maintenir afin de pouvoir garder Lilou pour la saison suivante, assure Caroline. C’est sûr, on risque plutôt de jouer la deuxième moitié du classement. Maintenant, Aurore et moi devrons essayer de nous réentraîner plus régulièrement. Ce sera nécessaire en Super Division. Nous avons envie de continuer l’aventure à trois mais nous allons peut-être essayer de trouver quelqu’un pour disputer quelques matchs. Pas pour toute la saison mais au moins pour jouer des matchs importants. Quoi qu’il en soit, la motivation est là et nous n’entendons certainement pas descendre directement."

Reste à voir à présent quand les joueuses pourront reprendre le chemin de la salle avec cette crise sanitaire. Beaucoup de compétitions, notamment au niveau des jeunes, ont été stoppées ou annulées. "Encore une fois, c’est triste de finir la saison comme ça. Mais d’autres pays sont logés à la même enseigne. Il faut faire avec", conclut Caroline Massart.