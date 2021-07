"Les filles viennent de se qualifier pour les 1/8e de finale en signant deux exploits, sachant que nous alignons 240 et 312e mondiales, indique Sébastien Massart, le papa de Lilou. On perd logiquement face à la France, qui aligne les n° 24 et 32 au ranking mondial, on gagne face à la République tchèque qui évolue avec 50 et 104e. Lilou a gagné ses deux matchs ainsi que le double avec Eloïse. On gagne 3-2 ensuite contre la Slovaquie. Eloïse et Lilou font un et gagnent le double. Lilou perd 2-3 sur la 9e mondiale."



Une très belle performance, assurément. Ce n’est peut-être pas fini.

Lors de l’Euro en Croatie chez les cadettes, Lilou Massart (Basècles) a très bien débuté avec l’équipe nationale et sa partenaire Eloïse Duvivier.