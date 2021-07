Engagées à l’Euro chez les cadettes en Croatie, Lilou Massart et Eloïse Duvivier ont créé un nouvel exploit en sortant…la Croatie.

Lilou Massart (Raquette Rouge Basècles) a remporté ses deux simples sans concéder le moindre set et aussi le double avec sa partenaire. Très bel exploit face à des filles classées 64e et et 65e au ranking mondial.

Lilou et Eloïse vont à présent défier la Pologne en quarts de finale.