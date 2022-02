Julien Renard ne change pas de casquette. Il en ajoute juste une à son attirail. À 30 ans, il est le nouveau président de Don Bosco Tournai. Il succède ainsi à Vincent Vanden Broecke, qui n’est autre que son oncle. "Vincent avait annoncé il y a dix ans au moins qu’il resterait président jusqu’à ses 60 ans et pas au-delà", indique Julien. "Il y a six mois, lors d’une réunion de comité, le sujet est revenu sur la table. Il nous a demandés qui était prêt à reprendre. Nous nous sommes regardés et j’ai dit que je voulais bien."

Un choix, il ne s’en est jamais caché, que Vincent Vanden Broecke espérait au fond de lui-même. Son vœu a donc été exaucé. Julien Renard a simplement mis une condition. "J’ai signalé que je ne voulais plus faire les sélections. Je continue comme joueur, je deviens président : il faut garder l’église au milieu du village, d’autant que je viens d’avoir une petite fille."

Julien sait qu’il pourra compter sur son oncle en cas de besoin. "Vincent ne quitte pas le club. Je sais qu’il sera le premier à prendre des nouvelles. Je pourrai compter sur lui pour un conseil. La transition se passe en douceur. Je ne vais rien révolutionner. Ce n’est pas comme s’il me léguait un club en plein chantier. C’est d’ailleurs agréable de devenir président quand tout va bien. Nous avons la chance de pouvoir tabler sur un mélange de jeunesse et d’expérience au sein du comité."

Julien Renard entend néanmoins apporter sa petite touche personnelle, en travaillant sur deux éléments. "Un, j’aimerais que nous soyons constitués en ASBL. Ensuite, je souhaite aussi que les membres du club s’investissent un peu plus. J’ai l’impression, comme un peu partout d’ailleurs, que le sentiment d’appartenance à un club disparaît. Il y a toujours des gens très actifs, mais je veux relancer cette dynamique pour qu’il y ait un peu plus d’implication de la part de chacun."

Julien ne s’occupera donc plus des sélections, même s’il va garder un œil sur le comportement des différentes équipes. Et puis, il continuera à jouer. L’équipe A espère bien terminer dans le top 5 en N1 pour jouer dans la nouvelle N1, sorte de mini Super Division. "Il s’agira de la première série amateur, derrière les pros. Nous sommes cinquièmes et nous accueillons Rooigem, sixième, ce week-end. Finir dans les cinq premiers était l’objectif du début de saison."