Une décision qui ne remet absolument pas en cause la vie du tournoi par la suite.

Le comité organisateur de l’Ath Open a décidé d’annuler l’édition 2020 qui devait se tenir du 12 -15 août et de remettre son organisation à 2021.

"Malgré notre motivation et notre volonté d’organiser l’événement par tous les moyens possibles, il nous est apparu inéluctable de nous résoudre à faire l’impasse cette année, souligne Jean Dauge, cheville ouvrière du tournoi. Il a déjà été décidé de suspendre en Belgique toutes les compétitions sportives jusqu’au 31 juillet. Plusieurs tournois européens de tennis en fauteuil prenant place avant ou après le nôtre ont déjà décidé de se retirer du calendrier. Dans un souci de protection de la santé de chacun, nous ne voulons prendre aucun risque, aussi bien pour les joueurs que pour nos bénévoles, ramasseurs de balles, arbitres, partenaires et spectateurs. C’est donc une décision qui est prise avec le cœur lourd mais l’assurance et la certitude que nous reviendrons plus forts en 2021. Si cette annulation est une déception importante, elle ne remet absolument pas en cause la vie du tournoi pour les prochaines années. Très rapidement, le comité organisateur va se remettre au travail pour préparer une édition 2021 à la hauteur de la réputation que le tournoi s’est forgée tout au long de ses 20 éditions précédentes. Le comité organisateur continuera de toute manière tout au long de cette année 2020 à apporter son soutien à la section tennis en fauteuil organisée désormais au sein du RTC Ath."