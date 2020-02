Le club athois s'est vu confier une étape du Belgian Junior Circuit et c'est à découvrir ce week-end.

Dans le cadre de la réforme des classements et des compétitions, la fédération belge de tennis a décidé de revoir complètement l'organisation des tournois réservés aux jeunes. C'est dans ce cadre que le RTC ATH s'est vu confier une étape du Belgian Junior Circuit (BJC).

"Ce tournoi est réservé aux meilleurs jeunes du pays dans les catégories -9, -10 et -11 ans", explique Jean Dauge, président du RTC. "Ils se retrouveront pour se disputer la victoire en simples et en doubles. Ce tournoi réunit 102 participants garçons et filles de classements supérieurs. Ils viennent des quatre coins du pays, d'Anvers, de Genk ou d'Eupen, d'Arlon, ....Les demi-finales et finales de cet important tournoi national se déroulent ces 29 février et 1er mars. Le RTC ATH est le seul club du Hainaut à accueillir une étape de ce circuit."