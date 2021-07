© DR



Fondateur et président du TC Mouscron, un club auquel il tenait énormément, Paul Mullier est décédé à l’âge de 85 ans. Très connu dans le milieu tennistique régional et plus particulièrement à Mouscron, Paul Mullier s’était investi sans compter pour son club.A sa famille et à ses proches, la DH Les Sports présente ses plus sincères condoléances.