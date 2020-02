Sébastien Terlin (Belœil) est le parrain d’un des enfants de Fred Debaisieux (Molenbaix).

Le derby entre Belœil et Molenbaix mettra aux prises deux T1 qui se connaissent bien. Et pour cause. Sébastien Terlin, coach de Belœil, est le parrain d’un des enfants de Frédéric Debaisieux, entraîneur de Molenbaix. Entretien entre potes.





Comment vous êtes-vous connus ?

F.D. : "C’était à Acren. Nous y avons joué ensemble et nous faisions les trajets avec d’autres joueurs comme Nicolas Baudart."

S.T. : "C’était en P1 lors de la saison 2001-2002, avec Dominique Druart comme coach. Fred était déjà là et moi j’arrivais."





Le courant est vite passé entre vous ?

F.D. :(...)