Il y a quelques semaines, juste après sa victoire au Provincial de cross à la Rusta, Thaddée Adam nous avait parlé de ses ambitions naissantes sur semi-marathon, une distance que le Tournaisien du Moha disait bien sentir. Il avait bien vu juste.

Ce week-end à Gentbrugge, il a décroché la troisième place à l’issue d’une épreuve qui faisait office de championnat de Belgique de semi-marathon. Un podium toutefois un peu inattendu pour Thaddée. "Pour un premier vrai test sur la distance et vu la forte concurrence présente, j’espérais un top 5 national. Bachir Abdi n’étant finalement pas venu, je savais qu’il y avait déjà une place de gagnée. Lahsene Bouchikhi a quant à lui stoppé en cours de route et je me suis retrouvé deuxième athlète belge derrière Koen Naert. Néanmoins, nous étions sur des bases de 2.55 et c’était quand même trop rapide pour moi." (...)