À 18 ans, Théo Wuillot veut se donner les chances de percer en D1.

Théo Wuillot compte un peu perpétuer la tradition familiale. Alors que Laurent, son papa, est un des visages bien connus du RAEC Mons, du Standard de Liège ou du Sporting de Charleroi, et que son oncle est toujours actif à Cuesmes en P2B, l’adolescent commence à se faire un prénom.

Avec plus de 120 matchs en D1 belge, Laurent Wuillot a presque tout connu au plus haut niveau de notre pays. Pour son fils, arriver au même niveau est clairement l’objectif à atteindre. De là à prendre son père comme un exemple ?

Des conseils paternels

“Plutôt comme une source de motivation”, précise Théo Wuillot. “C’’est lui qui m’a donné envie de jouer au football. Quand j’étais gamin, j’étais parti tous les week-ends pour le voir jouer. Lorsque je jouais en jeunes à Charleroi, il venait tout le temps me voir et me débriefait ma prestation après chaque rencontre. C’est une chance ! Aujourd’hui, c’est un peu plus compliqué avec Mouscron mais il vient encore quand il en a la possibilité. Il m’a donné toutes les clés pour arriver à faire une carrière en D1, comme lui. Je sais qu’il faut travailler pour y arriver, je mets ses conseils en pratique tous les jours. Maintenant, je fais en sorte de les transmettre à mon petit frère, qui lui aussi veut vivre du football. Le virus du football a contaminé toute la famille.”