Le Péruwelz FC est dans le dur depuis trois week-ends et la défaite à Gilly l’a confirmé. Néanmoins, il y a tout de même une bonne nouvelle à épingler dans le contexte actuel : le retour aux affaires du capitaine, Thibaut Guelton.

À Gilly, il était même dans le onze de départ, ce qui ne lui était plus arrivé depuis belle lurette en raison de deux déchirures.

"La première était survenue en août face à Mons B en coupe du Hainaut. Une déchirure de 7 centimètres au quadriceps, explique Thibaut. Il m’a fallu entre 6 et 7 semaines pour revenir. J’ai alors disputé deux matchs avec la P2 face à la REAL et Anvaing et tout s’était bien passé. Physiquement, je sentais que je revenais bien. Mais lors de l’entraînement qui a suivi le match d’Anvaing, je me suis occasionné une autre déchirure, cette fois au mollet. Là, j’ai eu besoin d’un mois pour revenir."