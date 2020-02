Le parcours footballistique de Thomas Demol est assez original alors qu’il n’est âgé que de 21 ans. Formé à Mouscron où il a longtemps flirté avec le noyau A, le fils de Laurent Demol (NdlR : ancien T2 de l’Excel) a ensuite plié ses bagages en Grèce où il a évolué au troisième échelon, à Pamisos Messinis. Alors que tout se déroulait bien là-bas, le milieu de terrain a été touché par un virus aux adducteurs., il y a plus d’un an. De retour en Belgique où il s’est engagé en début de saison avec la Real, il commence à peine à retrouver ses moyens. Entretien.





Thomas, votre jeune parcours aura été fortement perturbé à cause de vos adducteurs.

“J’avais enchaîné plusieurs bons mois en Grèce où je me sentais vraiment bien. J’étais titulaire à chaque match puis j’ai eu cette blessure et l’arrivée de ce cryptocoque aux adducteurs. Après ça, il était impossible de faire quoi que ce soit. J’ai été tenu écarté des terrains jusqu’en fin de saison. Je ne savais même plus (...)