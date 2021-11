Un succès sur le Défi 13 Montignies-lez-Lens, une présence annoncée sur des cross cet hiver, des objectifs 2022 déjà clairement fixés avec l’ironman 70.3 d’Andorre le 3 juillet et l’ironman de Vichy le 21 août : Thomas Loquet en a encore sous le pied.

Mais c’est uniquement dans le costume d’athlète qu’on le verra à l’œuvre. Car à partir de janvier, il ne sera plus président de l’Endurance Team de Chièvres. Sa décision est prise.

"Il n’y a pas de raison particulière, c’est juste le bon moment pour partir, assure-t-il. Je continuerai à représenter l’ETC en compétition. Voilà 18 ans que je suis dans le comité du club et 12 ans en tant que président. Sans le Covid, je serais déjà parti en 2020. Pour faire évoluer un club, il ne faut pas hésiter à bouleverser les habitudes et à laisser d’autres prendre plus de responsabilités. Avant moi, les anciens présidents sont également restés une dizaine d’années. Il faut également reconnaître qu’il y a l’usure du temps et l’envie d’avoir du temps à consacrer à d’autres choses."

Mais Thomas voudrait tout de même concrétiser un projet qui lui tient à cœur : l’organisation d’un semi-marathon des Géants. "J’amorce déjà cet événement pour le prochain comité. Le but est de ramener un événement sportif d’envergure au cœur de la ville d’Ath."

Si l’aventure va au bout, elle devrait se matérialiser le 24 avril en matinée. Trois distances seraient proposées : 5, 10 et 21 km.

Comme toujours, une place sera donnée à la promotion du sport dans les prochains mois. Le trail des Serres sera de retour en version ON le 8 janvier à Frasnes. En plus du 10 et du 20 km, un nouveau parcours de 30 km sera proposé. Afin d’encadrer au mieux les néophytes, l’ETC a lancé depuis début octobre en collaboration avec Smarth-L-Coaching un Start To Trail pour préparer la course.

"Ensuite, dès la fin janvier et jusqu’au jour du semi des Géants, une initiation à la course à pied sera proposée afin de boucler le 5 ou le 10 km dans le cadre d’un Start To Run, précise Thomas. En mai, on relancera le Start To Tri et le 36e triathlon des Aviateurs aura lieu le 4 septembre 2022."

Soutien à Viva for Life

En 2020, l’ETC avait déjà soutenu Viva for Life. Le club remet le couvert avec ETC Walk&Run for life le 20 novembre à Huissignies. "De 14h à 15h, les marcheurs seront invités à effectuer un parcours de 5 ou 10 km tandis que les coureurs se rassembleront à 15h pour prendre le départ sur ces mêmes distances. Il n’y aura pas de classement. La totalité des bénéfices sera reversée à l’opération Viva for Life", conclut-il.