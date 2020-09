Le boxeur reprend une salle de musculation avec deux associés.

Fin 2019, Thomas Vanneste se réjouissait de pouvoir enfin passer pro. Le boxeur mouscronnois s’était préparé comme jamais sous la houlette de Michel Talki et en février dernier, son état de forme était excellent. Et puis…

“Le Covid est arrivé. Je n’ai pas eu de chance, comme me le dit souvent Michel. J’avais un combat prévu en mai mais il est forcément tombé à l’eau. Michel a eu en plus des pépins de santé, ce qui fait de 2020 une drôle d’année. Je sais que Michel aimerait vraiment que je puisse décrocher un combat. Nous avons exploré d’autres pistes et on avait une touche pour fin septembre à Monaco mais nous n’avons plus de nouvelles. Un autre combat était programmé pour le 11 novembre contre un gars dont j’ai été le sparring mais qui ne veut pas boxer contre moi.”