Le boxeur mouscronnois Thomas Vanneste ne demande finalement pas grand-chose. Juste de pouvoir combattre. C’est que "The Koloss" n’a pas encore eu l’occasion de disputer le moindre combat professionnel chez les poids lourds en anglaise. La faute au Covid mais aussi… à la peur qu’il semble inspirer.

Encore tout récemment, Thomas Vanneste a dû déchanter alors qu’un combat était programmé le 5 juin face à Michaël Essomba. "Avec mon coach, Michel Talki, nous nous étions mis à la recherche d’une proposition et un promoteur avait accepté une organisation face à Essomba. Mon profil renseignait zéro combat chez les pros, ce qui est vrai. J’étais heureux de pouvoir combattre et je l’ai alors fait savoir sur les réseaux sociaux. En creusant un peu au niveau de mon palmarès, on peut voir que j’ai de nombreux combats à mon actif en K1, dont pas mal de victoires par K.-O. Est-ce pour ça que mon adversaire a changé d’avis ?"

Son passé en pieds-poings le poursuit. Thomas Vanneste est victime en quelque sorte de sa réputation. "Bizarrement, quelques heures après mon post, Essomba annonçait qu’il refusait. J’avais trouvé qu’il avait accepté trop vite. Je ne m’étais pas trompé. Dommage, d’autant qu’il affiche de belles qualités athlétiques lui aussi."

Nouvelle désillusion, mais de courte durée cette fois : il devrait bel et bien combattre. "Ce sera le 26 juin à La Louvière, face à un boxeur qui vient des pays de l’Est. J’ai besoin d’un combat, même si c’est contre quelqu’un qui compte pas mal de défaites. Les boxeurs de l’Est sont souvent partants. Et de toute façon, il faut toujours se méfier, même si l’adversaire a souvent perdu. On verra bien mais j’espère vraiment que le combat aura lieu. Pour Michel, pour moi, pour les sponsors."

Thomas Vanneste aimerait débloquer son compteur pro, histoire aussi de pouvoir ensuite grimper les échelons et arriver à son but : devenir champion de Belgique chez les lourds.

"Je suis motivé. Même durant le confinement, j’ai continué à m’entraîner. J’ai aménagé une salle dans mon habitation, ce qui me permet de rester en forme."