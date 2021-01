Thomas joue au football depuis l'âge de cinq ans et fait actuellement partie du RFC Tournai en D3 amateur. Cependant, cela fait plusieurs mois que le jeune gardien de but ne peut plus vivre sa passion à cause de la crise sanitaire. En effet, les entraînements ne sont plus autorisés pour les personnes de plus de treize ans et la décision prise hier par l'Union Belge de football n'a pas enchanté les fans du ballon rond. Cette dernière a décrété une saison blanche. Cela signifie, que les compétitions sont annulées jusqu'à la saison prochaine et les entraînements sont toujours suspendus.