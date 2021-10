Il y a toujours des matches qui laissent plus de traces que d’autres et le derby du Pays Vert à Tournai aura fait des dégâts. Moralement car on ne sort jamais totalement indemne d’un revers chez un voisin. Physiquement car il y a eu de la casse.

Numériquement car, vu l’averse de cartons, il y a des punis pour la venue de Tamines. Tout bonus pour ceux qui rongent leur frein depuis le début de saison, dont Tom Dekampener qui aura reçu une demi-heure de temps de jeu samedi dernier sur la pelouse d’un stade Luc Varenne qu’il a quitté en fin de saison passée.

Tom, trente minutes à Tournai, était-ce une bonne chose ou finalement insuffisant ?

“Ça m’a fait du bien ! Jusque-là, en D3, je n’avais joué que dix minutes contre Binche. Pour le reste, j’ai toujours dû aller prester avec les B en P3.” (...)