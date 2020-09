Ce dimanche, lors de la rencontre opposant Merchtem à Tournai pour le compte du deuxième tour de Coupe de Belgique, on imaginait voir l’équipe qui réussirait à marquer en premier s’imposer.

Dès lors, lorsque les Sang et Or ouvraient la marque, via le capitaine Pio, dès l’entame de la seconde période, on les pensait filer vers la qualification. Il en aura malheureusement été tout autre.